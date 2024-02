Serie D. Colpacci di Buggiano e Aglianese-2. Sconfitta di misura per Bottegone

Vittoria squillante del Volley Aglianese-2, successo prezioso di Buggiano, sconfitta di misura di Bottegone e netta da parte di Pescia maschile: è questo il bilancio dell’ultimo turno dei campionati di serie D. Nel girone B di D "gentil sesso", il Progetto Volley Bottegone cade 3-2 (23-25, 25-23, 25-10, 18-25, 15-5) a San Miniato Basso: è terzo a 36 in compagnia di Prato, in scia allo stesso San Miniato 40 e alla Cerretese 38. Nello stesso gruppo, l’AM Flora Buggiano espugna 3-2 (25-19, 16-25, 21-25, 25- 23, 15-11) Santa Maria a Colle, casa della Libertas System: è nona in graduatoria con 19 punti. Nel girone C di C donne, Agliana supera 3-0 (20, 19, 23) Casciavola: resta penultima, ma sale a quota 13. Nel girone B di C uomini, infine, niente da fare per il Delfino Pescia a Rosignano Solvay: 3-0 (17, 21, 17) e ultima piazza a 6 assieme a Calci. "Bella prova dinnanzi a un grande pubblico, in una delle piazze storiche della pallavolo toscana", si dicono contenti da casa-Bottegone. "Due punti pesantissimi conquistati", esultano da Borgo a Buggiano, mentre il trainer di Agliana, Luca Lazzarini, ammette "tre punti d’oro per un gruppo che vende sempre cara la pelle. Complimenti a tutte le giocatrici".

Gianluca Barni