Serie D femminile. Il "Giorgio Peri» prova ad arginare la crisi di risultati

La Pallavolo Grosseto Giorgio Peri e Carmania prova ad arginare la crisi di risultati. La formazione femminile di serie D allenata da Francesco Alpini oggi alle 18 ospita il Vbc Calci: sulla carta per le grossetane non ci dovrebbe essere speranza, visto il periodo negativo e la forza delle avversarie, ma tutto può succedere. Le grossetane sono in piena crisi e sono scivolate al nono posto con 21 punti, e non vincono da un mese, mentre Calci occupa i piani alti della classifica con 39 punti ed il quarto posto. Servirà ritrovare serenità e ritmo ad un gruppo che aveva iniziato bene la stagione, ma poi è andato via via perdendosi. Il programma: Pallavolo Grosseto-Vbc Calci, Oasi Volley Viareggio-Volley Aglianese, Ies Tomei Livorno-Pallavolo Casciavola, Capannoli-Fenice Meoni Migliarino, Volley Sei Rose-Lupi Santa Croce, Pallavolo Orsaro-Jenco Volley School, Volley Team Lunigiana-Riotorto.