Serie D femminile. La Pallavolo Grosseto attende il temibile Tomei Livorno

Giornata numero ventidue per la formazione femminile di serie D della Pallavolo Grosseto targata Giorgio Peri e Carmania. Le giovani ragazze allenate da Francesco Alpini oggi alle 18 tornano a giocare al palazzetto grossetano: a far visita alle ragazze di Francesco Alpini ed Elisabetta Alberti arriva il temibile Tomei Livorno. All’andata le grossetane vinsero per 3 a 0 ma il Tomei Livorno ha poi recuperato ed attualmente precede di un punto proprio la formazione maremmana e, nell’ultima giornata giocata, ha strappato una vittoria importantissima con la forte Calci. Si tratta quindi di uno scontro diretto importante, dove le maremmane puntano dritte ai tre punti in palio per poter allontanarsi dalla zona "calda" della classifica. A livello giovanile, penultima giornata del girone regionale Under 14. Oggi la formazione femminile farà visita alla capolista Savino del Bene ancora a punteggio pieno. Digerita la brutta notizia che ha definitivamente allontanato Clara Balestri dai campi per un infortunio, sarà l’occasione per trovare un nuovo assetto che sarà determinante nell’ultima sfida contro le senesi del Primo Salto, per giocarsi la possibilità del passaggio alla final four regionale.