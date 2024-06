Serie D. Grifone, un acquisto. Preso Nicolas Boiga

Da ieri mattina circolava la notizia concernente il primo acquisto del Grosseto in vista della stagione agonistica 2024-2025 che prevede l’utilizzo di tre under. La notizia riguarda l’arrivo in Maremma dell’attaccante Nicolas Boiga, classe 2002, proveniente dall’Aquila Montevarchi dove, dopo aver disputato da la serie C, era ritornato a febbraio 2023. Un giocatore che mister Malotti conosce assai bene e che è stato seguito con interesse nella parte finale del campionato scorso dal direttore generale Filippo Vetrini. Ed è lo stesso "dg" del Grifone a confermare la notizia.

"Si tratta di un esterno mancino – sottolinea Vetrini – che ha disputato la serie C molto giovane, ma che a causa di un brutto infortunio ad un ginocchio ha dovuto interrompere l’attività per un lungo periodo, ritornando poi a Montevarchi".

Nicolas Boiga, alto 178 centimetri, è nato a Loano in provincia di Savona l’1 ottobre 2002.

E’ chiaro che in casa biancorossa ora sarà necessario pensare a sfoltire i ranghi dal momento che in entrata saranno necessari soltanto piccoli ritocchi, visto che il Grosseto, arrivato secondo alle spalle della Pianese, può contare già su un’ottima base.

Ancora una volta sarà decisiva la scelta degli under, anche se pure in questo settore i giocatori a disposizione sono già di livello.

Il Grosseto svolgerà la sua preparazione nel ritiro di Reggello, sopra Firenze, a partire da lunedì 20 luglio. Probabile una pre-ritiro per le visite mediche al Centro Sportivo di Roselle. Un campionato, quello prossimo, che si preannuncia assai difficile anche se interessante perché, se dovesse essere mantenuta la composizione dei gironi come è avvenuta nel passato, la presenza di squadre come Livorno del duo Bicchierai-Indiani, Siena di mister Magrini e dello stesso Follonica Gavorrano del riconfermato mister Masi, sicuramente lo renderanno di alto livello.