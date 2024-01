Serie D, primo stop per il sestetto di Ferrari. I Lupi di Santa Croce più determinati

Dopo sette vittorie di fila l’Invicta di serie D incappa nella prima sconfitta stagionale. Passo falso per la formazione di coach Enrico Ferrari sconfitta 3-1 sul campo dei Lupi Santa Croce. Il palazzetto di Santa Croce sull’Arno quindi si conferma un posto ostico per i grossetani che dopo sette vittorie di fila cadono contro un avversario che appariva alla loro portata: 22-25, 25-21, 25-22, 25-16. Nonostante la sconfitta però la formazione grossetana mantiene la vetta del girone B con 19 punti, davanti a Borgo Rosso Volley e Dream Volley Pisa Migliarino, entrambe a quota 18. E dire che il primo set era andato a favore proprio dei grossetani che si erano imposti 25-22, pur non dando la sensazione di sicurezza come in altri incontri. I padroni di casa invece hanno giocato la loro miglior partita dell’anno, disputando un incontro di alto livello sia dal punto di vista tecnico che della mentalità. I grossetani invece hanno faticato a mettere a terra la palla e sono stati troppo incerti in fase difensiva. Poi il fattore emotivo ha fatto la differenza, col pubblico di casa a spingere ancora di più la formazione di Santa Croce sull’Arno alla vittoria.