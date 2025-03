Serve una Valsa da ’all in’. L’impresa ora è possibile

Frse non sarà al massimo della condizione, Modena Volley, con gli acciacchi di Rinaldi e Sanguinetti che si trascinano ormai da alcune settimane e la spada di damocle dei calcoli renali di Luciano De Cecco a mettere sempre in dubbio la presenza dall’inizio del capitano della Valsa Group.

È un momento di quelli che i pokeristi definirebbero ‘all in’ però, perché non ci sono vie di ritorno o di riparazione in una serie playoff, solo un match dietro l’altro da affrontare con l’obiettivo di vincerne tre prima degli avversari. Nella prima gara di sabato 8 marzo i gialloblù hanno capito di potercela fare, di poter gareggiare spalla a spalla contro la corazzata guidata da Angelo Lorenzetti, a patto di ridurre al minimo gli errori ma soprattutto di mantenere la qualità della battuta e del cambiopalla. In gara 1 proprio il fondamentale che poteva creare un solco tra le due formazioni è invece stato protagonista di un duello sostanzialmente in parità, anzi, con la battuta Modena stava per vincere anche il secondo set, non fosse stato per un miracolo del libero Sir.

"Cosa può farci vincere domenica? Beh, magari un miracolo in meno di Colaci" è stato il commento sornione tra il serio e il faceto di coach Alberto Giuliani, come a sigillare il fatto che la differenza espressa sia stata davvero minima, contro le previsioni della vigilia. Tant’è, gara 1 l’ha vinta Perugia e Modena, se vuole essere sicura di giocare almeno un altro match in casa, deve provare a vincere una sfida che sicuramente si giocherà di fronte a oltre 4000 spettatori. La sensazione è che Giuliani schiererà ancora Pardo di fianco ad Anzani al centro, lasciando spazio, per il resto, a De Cecco e Buchegger in diagonale principale, a Davyskiba e Gutierrez di banda e a Federici come libero. Lorenzetti schiererà sicuramente Giannelli (decisivo in gara 1) e Ben Tara nella diagonale palleggiatore-opposto, mentre la bilancio del borsino dei martelli tra Plotnytskyi, Semeniuk e Ishikawa sembra pendere verso i primi due, protagonisti in modo diverso del primo successo playoff. Al centro ci saranno Solé e Loser, libero sarà appunto Colaci. Arbitri della contesa saranno Puecher e Pozzato, garanzia di esperienza e misura, il match sarà trasmesso in diretta su Dazn e su Volleyballworld.tv.

Le altre partite. Dopo la bufera scatenatasi su Verona, con l’addio burrascoso e non meglio spiegato di Stoytchev, gli scaligeri tornano in campo a Piacenza dopo aver subito una sconfitta 3-1 in casa nella prima gara della serie, senza Keita e senza Mozic. Quella tra Piacenza e Verona sarà la prima partita in calendario oggi (ore 16, diretta Dazn), mentre alle 17 andrà di scena Milano-Lube all’Allianz Cloud e alle 18 il match in diretta Rai Sport tra Cisterna e Itas Trentino.

Gara 3. Modena tornerà poi a Perugia per gara 3 domenica 23 marzo alle ore 19, in un PalaBarton che sarà sicuramente più pieno rispetto a gara 1. Eventuale gara 4 mercoledì 26 marzo, eventuale gara 5 domenica 30 marzo.