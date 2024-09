Sette successi in sette gare con la maglia della nazionale italana. Gabriele Spina sul tetto del mondo: vittoria ai Mondiali Under 17 in Bulgaria

Un grossetano sul tetto del mondo. Gabriele Spina ha vinto con la nazionale italiana Under 17 i campionati mondiali di volley: si tratta del primo under maschile grossetano, uscito dal settore giovanile della dell’Invicta SolCaffè, che vince un campionato del mondo nel volley. Alzatore, è figlio di Stefano Spina – noto tecnico di volley dell’Invicta – che è tesserato per la Lube Volley dove vi è approdato da alcuni anni dopo aver spiccato il volo nel settore giovanile dell’Invicta. La Nazionale Under 17 maschile si è laureata campione del mondo battendo a Sofia, in Bulgaria, l’Argentina in rimonta per 3-2 (23-25, 17-25, 25-22, 33-31, 15-9). Una medaglia d’oro pienamente meritata per gli azzurrini, che in questa edizione della rassegna continentale hanno compiuto un percorso netto, fatto di sette vittorie in altrettante gare giocate. Un’altra prova di carattere per la giovanissima nazionale italiana, che sotto di due set ha avuto la forza di reagire e attraverso il gioco ha compiuto l’impresa e l’incredibile rimonta dal 0-2 al 3-2 finale. Gli azzurrini campioni del Mondo: Gabriele Spina (Lube Volley), Pietro Valgiovio (Volley Montichiari), Manuel Hristov Zlatanov (Porto Robur Costa), Pietro Carrera (Imperia Volley), Lorenzo Antonio Basso (Young Energy Volley Piacenza), Jacopo Tosti (Cisterna Volley), Federico Argano (Diavoli Rosa), Francesco Crosato (Treviso Volley), Gioele Costa (Montecchio Volley), Francesco Destro (Castiglione delle Stiviere), Vittorio Bonandrini (Volley Milano), Martino Bigozzi (Pallavolo San Lazzaro).