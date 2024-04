Sir, ora prenditi la finale. A Milano c’è il match-point

di Alberto Aglietti

Le semifinali dei play-off della pallavolo maschile stanno per emettere i loro verdetti, arriva in vantaggio alla quarta sfida della serie la Sir Susa Vim Perugia. I block-devils stasera sono impegnati in trasferta sul campo ostico della Allianz Milano. La squadra bianconera cercherà di compiere l’impresa provocando un terzo dispiacere ai meneghini, alla ricerca della loro prima finale tricolore. Vincere in casa dei lombardi è possibile, ma bisogna giocare una partita concreta, ma che non sia compito agevole lo dimostra il fatto che dal 28 gennaio 2023 gli uomini del presidente Sirci non riescono a violare la tana nemica. Contro la formazione allenata da coach Roberto Piazza, che l’anno scorso eliminò la Sir ai quarti di finale, c’è bisogno di giocare in maniera aggressiva ed attenta, cercando di arginare il tandem di schiacciatori formato da Matey Kazyisky e Yuki Ishikawa, pericolosi tanto in attacco quanto nelle battute in salto.

Nel clan dell’allenatore Angelo Lorenzetti c’è la consapevolezza di poter espugnare il fortino nemico, anche se l’ultima volta che c’è riuscito nei play-off era tre anni fa. Per imporsi ci sarà bisogno del miglior contributo del centrale brasiliano Flavio Resende Gualberto (nella foto a sinistra) che sta ritrovando il top della condizione atletica, e del libero Massimo Colaci che con la sua esperienza può neutralizzare le armi nemiche. Trentadue i precedenti, gli umbri si sono imposti ventitré volte. Alla vigilia parla il centrale Roberto Russo: "Si riparte zero a zero. Andiamo a Milano con la consapevolezza che anche gara-quattro sarà una grande sfida. Dovremo cercare di scendere in campo concentrati e di partire aggressivi per provare ad imporre il nostro gioco cercando di porre maggiore attenzione in certi frangenti del match e di evitare cali di rendimento". La partita sarà visibile in diretta alle ore 20,30 su Rai Sport e su volleyball world Italia. Arbitri: Mauro Goitre (TO) e Roberto Boris (PV).

Milano: Porro - Reggers, Vitelli - Loser, Kaziyski - Ishikawa, Catania (L).

Perugia: Giannelli - Ben Tara, Russo - Resende Gualberto, Plotnytskyi - Semeniuk, Colaci (L).