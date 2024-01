Sitting volley. Vola la Pianoterra al Torneo di Fermo

Al torneo di sitting volley della Befana che si è disputato a Fermo, la Pietro Pezzi Pianoterra Ravenna ha fatto man bassa di titoli, collezionando 5 vittorie su 5, e portando a casa anche il premio di mvp. Il sestetto ravennate ha battuto Fiano Romano 2-1 (26-24, 28-30, 15-11), Verona 2-1 (25-18, 20-25, 15-8), Fermo 2-1 (25-20, 16-25, 15-5) e Modena 2-0 (25-18, 25-23). Nella finalissima, la Pietro Pezzi ha battuto nuovamente Fiano Romano con un netto 3-0 (25-15, 25-16, 25-23). Oltre all’en plein sul campo, ad impreziosire la trasferta marchigiana è arrivato anche il premio individuale come miglior giocatore del torneo, che è andato a Ugo Grossi. La classifica finale: Ravenna, Fiano Romano, Fermo, Modena e Verona. "Per il nostro club – ha commentato il capitano Federico Blanc – si tratta di un inizio d’anno spumeggiante che, dopo la vittoria al torneo internazionale di Pordenone disputato lo scorso novembre, fa ben sperare per una nuova stagione di soddisfazioni e soprattutto di tanto divertimento all’insegna dell’inclusione e di uno sport sano e ricco di principi". Questo il roster della Pietro Pezzi Pianoterra Ravenna, che si allena il giovedì sera alla Montanari dalle 20.30 alle 22.30 ed è aperta a tutti, disabili e normodotati: Federico Blanc, Matteo Arcozzi, Ugo Grossi, Roberto Ricci Maccarini, Alan Masotti, Federica Sabini, Alessandra Torroni, Grazia Ileana Filomena.