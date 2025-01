Soddisfazione. Beach, Gambelli convocata in Nazionale

Da Grosseto alla nazionale italiana di beach volley. Con la Coppa Italia di volley in serie B che ha fermato gran parte delle formazioni sia maschili che femminili, si apre un breve periodo di stage nazionali. E un’atleta grossetana è stata convocata per uno stage con la Nazionale italiana di beach volley. In occasione dei processi selettivi per la nazionale italiana di beach volley, Sara Gambelli (nella foto), atleta della Pallavolo Grosseto impegnata nel campionato di serie B2, è stata convocata dal direttore tecnico Caterina De Marinis per l’allenamento di oggi nel Centro Pavesi di Milano. Un’ulteriore opportunità di crescita per lei. L’allenamento sarà diretto dal coordinatore nazionale Emanuele Sbravati.

Grande soddisfazione per la società di Grosseto e per la giovane pallavolista. Non è la prima volta che la giovane giocatrice viene chiamata anche per il beach volley. Già l’estate scorsa, a giugno, quando militata nel Volleyrò, da cui era in prestito dalla Pallavolo Grosseto, fu convocata da Emanuele Sbravati alla collegiale che si svolse a Padova nel centro sportivo Spazio.

Esperienze in giro per l’Italia, a Roma col Volleyrò, ma anche a Torri sempre in B2 per l’alzatrice grossetana che sta maturando e migliorando sempre di più. Si tratta di un’atleta con ottime potenzialità. La giocatrice grossetana nel 2023, dopo essere uscita dal settore giovanile del Grosseto Volley School, si era laureata campionessa d’Italia under 16 con la sua società del tempo, ovvero la formazione romana Volleyrò Casal dè Pazzi. A fine del 2022 era stata convocata anche in Nazionale. A dicembre di quell’anno Sara Gambelli è stata convocata al raduno della Nazionale under 17 (2007) al Centro Pavesi per la preparazione al Torneo Wevza che si è svolto a Grünheide, in Germania, e che valeva la qualificazione per i Campionati Europei di categoria.