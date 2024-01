"Sogno una squadra in A. Puntiamo forte sui giovani"

Claudio Dal Cielo, classe 1949, è passato attraverso retrocessioni, mancate promozioni; ha visto arrivare oppure salutare tanti atleti, atlete e allenatori. Il presidente dell’Abc La Spezia, che oggi ormai tutti conoscono come Zephyr Mulattieri (sezione maschile di quella galassia che è il Valdimagra Volley Group) è infatti, sempre lui, nonostante qualche problema di salute per fortuna rientrato.

Ci racconti com’è stare al comando da così tanti anni...

"Non fossilizziamoci sulla mia longevità da presidente, per esempio sono stato anche palleggiatore nell’allora Oto Melara negli Anni 60 e 70 e allenatore a livello giovanile a Santo Stefano Magra. A quest’ultimo riguardo ci tengo a ricordare la vittoria del campionato provinciale al mio primo anno da ’coach’, con l’Under 18 dove c’era Iuri Simoncini al palleggio".

Quando è cominciata la sua avventura da presidente?

"Sono stato nominato tale nel 2005 quando è nata la società Abc Volley La Spezia. Con me capofila il Gruppo Valdimagra Volley ha fondato la Scuola di pallavolo e il Minivolley, ricevendo negli anni successivi vari riconoscimenti dalla Federazione Regionale Ligure per tutto il lavoro a livello giovanile. Sono riconoscente per la collaborazione a tecnici quali Valter Soldati, Emanuele Zolesi e lo stesso Simoncini. Mi sono anche occupato per tanto tempo dei rapporti con le scuole. Ripeto: non mi si consideri un presidente e basta. Ho magnifici ricordi di quanto fatto da tecnico con tante Under dalla 12 alla 15".

La soddisfazione più grande qual è stata?

"Forse la prima promozione nell’allora B2 maschile della Zephyr nel 2011. Ma più che i fatti mi piace ricordare le persone, nello specifico Andrea Marselli. Inoltre è stato bello assistere e contribuire alla crescita graduale di tanti ragazzi partiti dal nostro vivaio: Mirko Podestà e gli stessi Calcagnini e Vescovi, oggi in prima squadra".

Il futuro?

"Mi piacerebbe tanto che qualche squadra della provincia arrivasse un giorno in serie A. Forse lì saremmo al lancio definitivo di questo sport verso ben altra dimensione a livello locale, con benefici in fatto di mezzi tecnici e finanziari"

Ilaria Gallione