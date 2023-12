Stasera in campo in serie A3. Derby d’alta quota tra Banca Macerata e Fano

"Sarà una bella sfida anche perché è un derby che alla mia terza stagione in biancorosso sento ormai un po’ mio, in più ci dà l’occasione per allungare in classifica". Enrico Lazzaretto, schiacciatore della Volley Banca Macerata, parla della partita di oggi alle 20.30 al Fontescodella contro Fano per la decima giornata del campionato di A3 di volley. Si tratta di una gara d’alta classifica: i maceratesi sono in testa del girone Blu mentre gli avversari accusano 4 punti di distacco dalla vetta. Per la Volley Banca Macerata si profila l’ennesimo esame di inizio stagione. "Ci attende – spiega il giocatore – un match contro un avversario di valore come testimoniato dalla classifica. Ci conosciamo bene avendoci affrontato in amichevole, con alcuni avversari siamo amici, nel Fano ci sono anche degli ex come Partenio e Margutti". I risultati conseguiti dalla squadra sono più che positivi, ma c’è sempre da migliorare. "Il coach – spiega Lazzaretto – ci ripete sempre di affrontare ogni gara come se fosse quella decisiva. Contro Fano puntiamo a partire subito forte e il Banca Macerata Forum potrà darci quell’ulteriore spinta necessaria in simili occasioni. Siamo reduci dalla vittoria a Sorrento dove all’inizio abbiamo incontrato delle difficoltà contro un avversario forte che ha disputato un bel primo set, in quella fase ci siamo dovuti abituare al loro gioco e palazzetto. Noi siamo cresciuti anche grazie al supporto fornito da chi è entrato dalla panchina: Penna ci ha aiutato in un momento difficile. Alla fine abbiano preso in mano le redini della gara". Ora c’è da replicare questa situazione anche oggi contro Fano. "Dobbiamo ripartire – conclude Lazzaretto – dagli ultimi set giocati a Sorrento sfruttando la carica dei tifosi".