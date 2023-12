Tegoleto e Chimera volley: l’unione fa la forza. Una sinergia aretina che continua a dare frutti La collaborazione tra le due società di pallavolo aretine Tegoleto Volley e Volley 88 Chimera Arezzo sta portando risultati in crescita. La prima squadra è in lizza per le prime quattro posizioni nel campionato regionale di serie D. Il settore giovanile sta crescendo con l'arrivo di molti bambini e l'attenta guida dei tecnici qualificati.