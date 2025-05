Timnet Empoli Pallavolo trionfa nei play-off e conquista la Serie B2

TIMENET EMPOLI PALLAVOLO3BI.EMME.Service Livorno1

TIMENET EMPOLI PALLAVOLO Buggiani, Mazzini, Francini, Mancuso, Benvenuti, Donati, Caggiano, Lucchesi, Giraldi, Fantino, Tagliavia, Salvestrini, Grippo. Tellini (L). All: Marco Dani

BI.EMME.SERVICE LIVORNO: Bitossi, Boschetto, Ciacci, Lari, Lavoratori, Mannucci, Melosi, Migliorini, Passaglia, Salani, Zonta, Ricoveri(L) All: D’Alessio

Parziali 25-21; 22-25; 25-17; 25-15

Arbitri: Velli e Pagliaro

EMPOLI Una gioia immensa la vittoria dei Play-off della Timnet Empoli Pallavolo e la conseguente promozione nel Campionato Nazionale di Serie B2. Grande festa per l’Empoli Pallavolo e tutto il popolo giallonero che ha riempito come non mai il PalAramini in occasione del match decisivo contro Bi.emme Service Volley Livorno. Le ragazze di coach Dani, già vincitrici della gara di andata sabato scorso al PalaFollati di Livorno per 2-3, hanno bissato il successo per 3-1, riuscendo a imporsi sulle avversarie con i parziali di 25-21;22-25;25-17;25-15. Un tifo assordante ha riecheggiato nel palazzetto empolese per tutta la durata della partita, con i supporter gialloneri di ogni età che hanno sostenuto le atlete in campo. Il pubblico ha assistito all’evento anche in piedi, con una nutrita presenza della tifoseria labronica. Le squadre partono bilanciate, ma la Timenet da metà set riesce a staccarsi e a imporsi per 25-21. Le giallonere provano a ripetersi nel set successivo, ma Livorno non le lascia scappare e si prende la rivincita: 22-25. Nella terza frazione Timenet torna padrona del campo conquistando con convinzione un vantaggio iniziale (8-4) che mantiene in un ritmo avvincente che la porta a prevalere 25-17. Mentre il tifo si fa sempre più acceso, il quarto set è all’insegna di un braccio di ferro che vede progressivamente imporsi le giallonere per 25-15.