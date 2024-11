Top Volley. Montanari fa sua la tappa con il record di punti

Al quarto tentativo, finalmente i campionati minori di pallavolo completano il programma di giornata, ed anche le classifiche del Top Volley iniziano a prendere una piega un po’ più definitiva: anche questa settimana bisogna però aspettare i recuperi infrasettimanali, che in verità non cambiano una situazione, in cui si fanno prepotentemente largo le ragazze, che occupano i primi quattro posti della giornata, e con punteggi importanti. A vincere la quarta tappa, per la quinta volta in carriera, è una vecchia conoscenza del Trofeo, l’opposta Martina Montanari dello Studio Logica Invicta S.Faustino di Serie D, che nel 3-1 con cui le modenesi regolano a domicilio il Pontevecchio, mette a terra 34 palloni, che è ovviamente il record assoluto di stagione: per l’a 30enne atleta modenese, un lungo passato in Villa d’Oro fino alla B2, poi S.Damaso e Volley Modena, si tratta anche del miglior punteggio femminile registrato nelle ultime cinque stagioni, ed uno dei primi cinque di sempre del trofeo, e le vale anche la testa della classifica generale con una media di 26,5 punti a partita, nelle due gare disputate, oltre a servirle per infrangere il muro dei 3mila punti in carriera, 3.031 per l’esattezza, che ne fanno la terza assoluta tra gli atleti in attività nel modenese, seconda ragazza dopo Rachele Natali dell’Hidroplants Soliera 150, e la portano ad un passo dall’entrare nella Top 10 femminile di tutti i tempi.

Alle sue spalle, con ben 31 punti, un’altra ragazza, la 23enne opposta della X2 Solution Stadium Mirandola di serie C Giulia Bignardi, alla sua seconda stagione a Mirandola, dopo le due stagioni a Suzzara che l’avevano lanciata dopo i trascorsi a Carpi: anche per la Bignardi, il ’punteggione’ vale un primato in classifica, quello relativo ai punti ben 69, che però suddivisi per le quattro gare giocate, le valgono una media di 17,3, che la pone al dodicesimo posto nella Generale. Dietro di lei altre due ragazze, sul podio sale Celeste Serri nella Pol. Maranello con 28 punti, tre in più della sedicenne Melissa Mazzieri della Moma Anderlini, per l’occasione schierata titolare in serie D: i primi maschi sono un punto sotto a quota 24, il 20enne Eugenio Gasparini dell’Univolley Carpi di serie D, ed il 21enne Riccardo Calzolari, della matricola Bulloneria Emiliana Casinalbo di serie C.

Gasparini compare anche al terzo posto nella classifica generale, condotta come detto da Martina Montanari davanti a Celeste Serri, a sua volta davanti a Marcello Andreoli della National Villa, che con 20 punti non riesce a doppiare i 32 del turno precedente. Comincia ad infiammarsi anche la lotta per il titolo di Superbomber del 2024, classifica che tiene conto delle sole gare giocate nell’anno solare, ma la strada è ancora lunghissima, con nove turni a disposizione per sovvertire l’attuale predominio.

Riccardo Cavazzoni