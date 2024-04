Trasferta molto insidiosa. Invicta, è tempo da Lupi

Ventiduesimo turno di serie B maschile con un’insidiosa trasferta per l’Invicta. La formazione allenata da Fabrizio Rolando infatti oggi alle 17 sarà sul campo dei Lupi Santa Croce per consolidare la propria terza posizione, e magari provare a rosicchiare punti alle prime due in classifica. Dopo aver battuto in rimonta Civita Castellana, i grossetani capitanati da Alessandrini provano ad uscire indenni dal campo della sesta in classifica in palazzetto sempre molto "caldo" e insidioso. Lupi Santa Croce reduci dalla sconfitta con Camaiore. Un risultato negativo che poteva essere messo in conto, per il significativo ruolino di marcia posto in essere dagli avversari nelle ultime giornate, ma in questo campionato così equilibrato tutto diventa rilevante, e così la seconda sconfitta in undici giornate riporta i Lupi a soli 4 punti di margine dalla quintultima posizione. Lupi che quindi oggi vorranno rialzare la testa contro Alessandrini e compagni, anche se i grossetani non hanno alcuna intenzione di fermarsi per proseguire nella propria grande stagione.

Il programma della giornata: Lupi Santa Croce-Invictavolleyball, Ecosantagata Civita Castellana-New Volley Sansepolcro, Comcavi Tuscania-Volley Club Orte, Naturenergy Anguillara-ToscanaGarden Arno, Gruppo Lupi Pontedera-Kabel Volley Prato, Ies Tomei Livorno-Upc Delta Volley Camaiore, Italchimici Foligno-Maxitalia Jumboffice.