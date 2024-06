Tutte le stelle della Sir. Russo e Giannelli ’olimpici’

di Alberto Aglietti

PERUGIA

Si prepara a chiudere definitivamente la favolosa annata agonistica con una memorabile festa che sabato prossimo coinvolgerà tutta la tifoseria la Sir Susa Vim Perugia. Sabato 22 giugno sarà una serata di grande divertimento, con gli abbonati che potranno usufruire gratuitamente di alcuni servizi, godendo poi di un incredibile intrattenimento musicale. Ci saranno anche alcuni dei protagonisti del poker di vittorie, quelli non impegnati con le nazionali. Gli sportivi, nel frattempo, hanno festeggiato gli azzurri Giannelli e Russo che con la nazionale italiana hanno staccato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Chiuso in tempi record il mercato, ci sono atleti che salutano, uno di questi si è accasato a Taranto e quindi sarà ancora protagonista nella massima categoria italiana. Si tratta dello schiacciatore Tim Held che ha dichiarato: "Sono molto contento dell’opportunità che la società di Taranto mi ha dato, dopo un anno incredibile a Perugia sentivo di aver bisogno di mettermi in gioco ed è per questo che ho accettato con grande piacere di venire qui. C’è tanto lavoro da fare per raggiungere i nostri obiettivi perché il campionato è tosto e ogni anno sale di livello, e soprattutto per vedere fin dove possiamo arrivare". La scorsa stagione ha segnato un momento epico per l’atleta debuttante nella prestigiosa Superlega, che con Perugia ha conquistato quattro titoli.