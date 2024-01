Urbino è la squadra del giorno nel torneo di C femminile. La bella favola del "Gioca volley». Le giovani leve fanno sognare

Quella della Gioca Volley Team Urbino, serie C femminile, assomiglia un po’ ad una favola, dove gli outsider giovani e oggettivamente con meno esperienza rispetto a tante altre squadre che possono vantare tanti anni d’esperienza, soprattutto anche in categorie superiori, persino qualche atleta ex serie A in alcune squadre, stanno facendo un campionato sopra le righe. "Io personalmente mi sto trovando molto bene - racconta l’allenatore Yuri Lazzarini -, mai come qua ad Urbino ho trovato un gruppo umile ed aperto all’apprendimento, che crede in ciò in cui facciamo e si allena con tanto cuore e testa. Questo è un gruppo davvero molto unito, ed è fondamentale per ottenere risultati, un gruppo aperto che integra nel migliore dei modi anche nuovi innesti come il libero proveniente dal Bottega o la giovane Ugolini 2007 del vivaio. Essendo una squadra a forte composizione universitaria, questo non è un dettaglio da poco, dato che ogni anno c’è sempre chi viene e chi va".

Poi va nel dettaglio:"Ugolini (la 2007) è una ragazza che potrà imporsi in futuro: nella costruzione dell’organico di questa stagione non ho avuto dubbi sulle sue potenzialità quando la società mi ha chiesto di coltivare questo gioiellino urbinate, si impegna molto, in pochi mesi ha già fatto notevoli progressi, si allena sempre con tanto ritmo, qualità e soprattutto con il sorriso. Nel futuro non so cosa ci attende, indubbiamente replicare quanto fatto sino ad ora non sarà semplice ne siamo consapevoli".

b.t.