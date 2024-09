Valsa Group Il rientro di Anzani ora è ufficiale

La notizia che tutti aspettavano è arrivata ieri verso l’ora di pranzo negli uffici di Modena Volley: Simone Anzani può riaggregarsi al gruppo dopo l’operazione al cuore dello scorso luglio. L’idoneità sportiva, negatagli in estate costringendolo così a dire addio al suo sogno di partecipare alle Olimpiadi di Parigi, è giunta finalmente dal Coni. Già da oggi, quindi, il centrale ex Lube sarà in gruppo coi suoi nuovi compagni e avrà oltre venti giorni per recuperare la condizione atletica e presentarsi pronto all’esordio in SuperLega il 29 settembre contro la Gas Sales Piacenza. Sobala, il centrale polacco aggregato al gruppo proprio per sopperire alle assenze di Anzani e Pardo (quest’ultimo arriverà a breve al PalaPanini) rimarrà comunque in gruppo per dare man forte fino alla fine del suo impegno. Per Alberto Giuliani una bella boccata di ossigeno e la conferma che il reparto centrali sarà di ottima qualità tra esperienza garantita da Anzani e Stankovic ed esuberanza e fisicità da Mati Pardo e Giovanni Sanguinetti, i due giovani che avranno voglia e bisogno di giocare per crescere sotto l’ala protettiva dei due ‘grandi vecchi’.

Time out Bar&Store. Intanto si avvicina sempre di più l’inaugurazione del nuovo open space che accoglierà pubblico, tifosi e ospiti al Palapanini. Si chiamerà ’Time Out Bar&Store’ ed è il progetto che completa la ristrutturazione dell’atrio del PalaPanini. Lo spazio, completamente rivisto, ospiterà il bar, lo store di merchandising e sarà disponibile anche per l’organizzazione di eventi, cene, feste privati o aziendali. L’inaugurazione riservata a sponsor e giornalisti sarà lunedì 16 settembre alle ore 18:30, mentre l’apertura al pubblico sarà dal mercoledì successivo, 18 settembre, e ovviamente per tutti i match casalinghi della Valsa Group Modena.

Sara Desini Quinta. Con la vittoria per 3-0 sulla Slovenia l’Italia del sitting volley ha conquistato il quinto posto alle Paralimpiadi di Parigi 2024, concludendo il suo percorso con una vittoria.