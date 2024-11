Valsa, la carica di Cisterna: "Ora ci siamo sbloccati"

Impegnata stasera nell’anticipo della penultima di andata in casa della Powervolley Milano, la prossima avversaria della Valsa Group Modena, Cisterna, ha tirato un bel sospiro di sollievo all’ultima uscita domenica contro Padova, riuscendo a cogliere il suo primo successo stagionale (3-1) e togliendosi dalle sabbie mobili dell’ultima posizione in graduatoria. Una delle giovani promesse della rosa, Alessandro Fanizza, è consapevole della fiducia che può aver instillato nei suoi questo successo recente, e spera che da qui in avanti si sia accesa la miccia del campionato dei pontini, dati da tutti come possibile sorpresa a inizio stagione: "Vincere contro la Sonepar Padova era importante per noi – le parole di uno dei due registi di Cisterna –. Quando si vince, è sempre bello. Dopo le prime partite senza successi, penso che questa vittoria ci abbia un po’ sbloccati e la speranza è che la fiducia del successo ci aiuti per le nostre tappe successive, da Milano a Modena. C’è un clima davvero positivo in squadra, e ci voleva. Questa settimana, però, sarà impegnativa: affronteremo due partite cruciali e partiremo già per Milano, rimanendo lontani dalla base per un po’. Saremo praticamente sempre in trasferta, a partire dalla sfida contro Allianz Milano. Il campionato è molto equilibrato, quindi la classifica è corta e ogni squadra può giocarsela con chiunque. Contro Milano la voglia non è tanto di ripetersi, quanto di mantenere questo buon momento: continuare a giocare bene e dare il massimo. L’obiettivo è crescere partita dopo partita e vedere dove questo ci porterà". Anche lo schiacciatore Jordi Ramon aveva accolto con un grande sollievo il successo di domenica: "Questa partita per noi è incredibile perché arrivava nel mezzo di una situazione un po’ difficile, eravamo ultimi in classifica a un punto dopo cinque giornate. Alla fine, questa vittoria per noi è importantissima. Ora usciamo da questa parte della graduatoria, concentrati subito per la prossima partita contro l’Allianz Milano e poi per la trasferta di Modena". I punti di forza della formazione di Cisterna? Senza ombra di dubbio il palleggiatore, e la sfida tra Baranowicz e De Cecco sarà uno dei punti chiave del match di domenica. Non solo il talento ex azzurro e anche ex gialloblù nella stagione 2012/2013, quella che lo lanciò definitivamente ad alto livello. Coach Guillermo Falasca può infatti contare sulla pesantezza di palla dell’opposto francese Theo Faure e sul duo di schiacciatori Bayram-Ramon che è ondivago ma quando in giornata può davvero fare male. Al centro un altro ex, Mazzone, assieme a Diamantini e Nedeljkovic, con libero il promettente Pace, per una formazione quasi identica allo scorso anno e molto imprevedibile.