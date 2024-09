Valsa, meno due all’esordio. Quanti ballottaggi al via

Meno due all’esordio in SuperLega per la Valsa Group Modena, che dalle ultime amichevoli ha forse più alimentato i dualismi che risolto delle questioni per la squadra di Alberto Giuliani, che subito dopodomani affronterà una delle avversarie più dure, Piacenza. Anzani o Stankovic? Buchegger o Ikhbayri? Dalle indicazioni di mercoledì sembrerebbero avvantaggiati i primi rispetto ai secondi, ma col tecnico pronto a cambi anche rapidi in caso di necessità.

Biglietteria. Intanto prosegue la campagna abbonamenti, ancora aperta dopo aver superato le duemila sottoscrizioni ed è stata aperta ufficialmente anche la prevendita per il primo match casalingo, quello contro Grottazzolina di domenica 6 ottobre alle 18. Come sempre biglietti e sottoscrizioni acquistabili al PalaPanini o su vivaticket.it.

Parmareggio continua. Intanto ieri è stata annunciata la prosecuzione ormai decennale della collaborazione tra Modena Volley e Parmareggio, oggi uno dei principali marchi del Gruppo GranTerre. "Il nostro sguardo è sempre orientato all’innovazione e allo sviluppo, con grande attenzione ai giovani che rappresentano il futuro e la nuova forza delle nostre realtà – il commento di Maurizio Moscatelli, ad di GranTerre –. Questi ideali ci uniscono storicamente a Modena Volley, realtà protagonista della tradizione sportiva, che ricopre un importante ruolo nel panorama nazionale ed internazionale".

"Quella con Parmareggio – le parole di Andrea Sartoretti, dg di Modena Volley – è una delle nostre partnership più durature. Siamo contenti di avere a fianco un’azienda molto importante del territorio che porta avanti gli stessi valori in cui crediamo entrambi, con la speranza che questa collaborazione possa proseguire ancora per tanto tempo". [/QSRISULT]