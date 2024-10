Valsa, ritorno al PalaPanini: "Stessa determinazione"

Tutto pronto per l’esordio al PalaPanini per una Valsa Group che dopo la delusione e il buon gioco di Piacenza vuole portare a casa il primo risultato utile della stagione, contro una Grottazzolina che ha invece già mosso la classifica contro Monza. È coach Alberto Giuliani, a parlare innanzitutto del match di domani: "Analizzando la prima gara di campionato, devo dire che ho visto Grottazzolina fare buone cose. E inserendo nell’analisi tutto il resto del campionato è ovvio dire che non ci sono partite scontate. Dovremo presentarci con la stessa determinazione e la stessa voglia di fare avute a Piacenza".

Coach a che punto è la costruzione dell’identità di squadra basata sulla difesa?

"Intanto abbiamo dimostrato già dalle amichevoli ma anche nella prima gara ufficiale che quello della difesa potrebbe essere davvero un nostro tratto distintivo. A patto che rispettiamo alcune caratteristiche di lavoro imprescindibili".

Ovvero?

"Avere attitudine alla difesa significa fare tanta fatica, essere predisposti a una certa attitudine. Tanta fatica mentale e tanta fatica fisica, ma i ragazzi sono ben disposti sotto questo aspetto. Mi auguro di ritrovare questa predisposizione anche al PalaPanini".

Mancherà ancora Davyskiba, però ha già fatto tanti cambi con Piacenza…

"Sono molto contento di chi è subentrato, domenica i ragazzi della panchina si sono fatti trovare pronti. Ovviamente non sono contento del risultato: punti che invece forse meritavamo". Potevate fare di più?

"Sì, non vorrei più avere in futuro il dubbio che potevamo fare di più, raccogliere di più. Contro la Gas Sales soprattutto nei punti decisivi dal 20 in poi potevamo essere più determinati".

E intanto lavorate anche su Davyskiba: quando tornerà?

"Ancora non possiamo dirlo. Farà esami più specifici nei prossimi giorni, con accertamenti ulteriormente approfonditi. Appena avremo l’ok per rimetterlo in campo ripartirà una nuova preparazione per lui. Spero di averlo in campo il prossimo mese, ma bisognerà vedere come, ha saltato tutta la preparazione di fatto. Faremo di tutto per accelerare".

Che PalaPanini si aspetta?

"In festa, pieno. Soprattutto mi aspetto dalla squadra che riesca a trascinare i tifosi, perché sarebbe importante avere il pubblico dei ‘vecchi tempi’".

C’è un gruppo di tifosi che sta provando a riorganizzarsi... "Sarebbe importante. Ma se tutti i presenti parteciperanno alla partita sarà già un grande aiuto".

Nella foto: Cristian Berselli (Bper), Paul Buchegger, Alberto Giuliani ed Andrea Sartoretti.