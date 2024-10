Valsa, un altro big match: "Così possiamo crescere"

Tutto pronto per il secondo big match di fila, il terzo in quattro partite, prima di affrontare tutta d’un fiato una seconda parte di calendario nella quale si vedrà più nitidamente che ruolo potrà recitare Modena in questa SuperLega, a partire da domenica 27 ottobre contro Monza. Ora però la testa è tutta concentrata sul risalire l’Autobrennero, con tutti gli effettivi finalmente a disposizione e un Alberto Giuliani che non si sottrae a presentare la sfida con l’Itas Trento di domani (ore 16 PalaTrento), con un occhio ai punti, "perché no", ma soprattutto "a una crescita di squadra che passa attraverso le difficoltà che partite dure come questa ci possono presentare". E con, finalmente, Vlad Davyskiba a disposizione anche se non ancora al massimo.

Giuliani, non possiamo dire che il livello si abbassi rispetto a sabato scorso, dato che incontrate la capolista assieme a Piacenza

"L’asticella non si abbassa di certo rispetto a Perugia. Non siamo qua per tessere le lodi dei giocatori di Trento, fortissimi. Dobbiamo concentrarci di più sulla nostra metà campo per far sì che il gioco sia più continuo". Che insegnamenti vi portate dietro dalla scorsa giornata? "Il match con Perugia ci ha detto, secondo me, che il potenziale c’è. Bisogna raffinare delle situazioni, bisogna aumentare concentrazione e attenzione mentre la partita va avanti e ci concede opportunità: dobbiamo diventare bravi e pronti a raccoglierle".

Come si affronta una corazzata come Trento?

"I fondamentali chiave di queste partite sono battuta e ricezione, noi dobbiamo provare a essere al loro livello in questi due fondamentali, che già è una cosa complicata. Poi ovviamente c’è l’altro aspetto, quello delle occasioni. Penso ad esempio alle azioni lunghe, dove bisogna pulire dei tocchi, essere più precisi e più attenti per migliorare il nostro attacco".

Come valuta questo primo scorcio di campionato?

"Al netto degli infortuni avuti e di qualche problematica che ci ha rallentato, vedi Anzani e Davyskiba, devo dire che la squadra sta evolvendo in maniera positiva. Il calendario ci propone delle difficoltà, lo sapevamo. Dobbiamo sfruttare tutto ciò che ci arriva per fare, perché no, dei punti, ma soprattutto per avere il target di migliorare il nostro rendimento".

Davyskiba a che punto è?

"Se uniamo insieme l’aspetto tecnico e quello fisico direi che sia a un 60-70% del suo potenziale, credo che non abbia ancora nelle gambe una partita intera".