Vero Volley Day. Due squadre, grandi sfide

L’effetto Ivan Zaytsev si fa già sentire in casa Mint Vero Volley Monza. Archiviata la sconfitta (tra mille attenuanti dovute alle assenze) subita contro i campioni d’Europa dell’Itas Trentino a Firenze in semifinale di Supercoppa Italiana, mercoledì oltre 2.500 persone hanno assiepato l’Opiquad Arena per la presentazione della squadra e non solo. Tutte le formazioni del Consorzio, dai più piccoli del settore giovanile fino a Thomas Beretta e compagni, hanno sfilato al centro del campo nell’ormai tradizionale Vero Volley Day. E’ stata l’occasione per rendere omaggio alle quattro campionesse olimpiche della formazione femminile, ovvero Paola Egonu, Myryam Sylla, Anna Danesi e Alessia Orro (attese insieme alle compagne domani sera dalla loro Supercoppa, a Roma contro la solita Prosecco Doc Imoco Conegliano) ma anche e soprattutto per scoprire il roster messo a disposizione quest’anno a coach Massimo Eccheli. "Sono davvero felice - il discorso pronunciato sul palco dal presidente Alessandra Marzari -. Il Vero Volley Day è senza dubbio la mia serata preferita della stagione. Il divertimento dei nostri piccoli grandi pallavolisti deve andare di pari passo con la crescita e con i valori che il Consorzio sostiene, serate come quella che stiamo vivendo confermano con entusiasmo proprio questo percorso".

Il tempo dei festeggiamenti però è già finito: da domenica scatta la Superlega. Monza sarà impegnata alle 19 al PalaSavelli di Porto San Giorgio (FM) contro la neopromossa Yuasa Battery Grottazzolina, in un match insidioso soprattutto per colpa dell’emergenza infortuni con cui sta facendo i conti la Mint Vero Volley Monza. Osmany Juantorena non è ancora pronto dopo l’operazione subita in estate, Leandro Mosca è ancora ai box mentre Taylor Averill resterà a guardare per via della norma legata agli italiani in campo. E sempre per regolamento proprio Zaytsev, tesserato dopo la data limite del 17 agosto, potrà scendere in campo solamente dalla quarta giornata, quando andrà in scena un derby già attesissimo contro l’Allianz Powervolley Milano.