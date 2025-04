Verona-Modena: Spareggio Cruciale per la Challenge Cup Stasera alle 20

È il match più atteso di questa fase, quello tra le due formazioni nelle condizioni atletiche e mentali migliori nel gironcino per il quinto posto, anche se l’ultimo capitombolo di Verona a Grottazzolina ha messo più di qualche dubbio agli scaligeri, strigliati a dovere da coach Dario Simoni al termine del match che sabato scorso li ha visti uscire sconfitti 3-1 dal campo marchigiano.

Verona-Modena, stasera alle ore 20, è una sorta di spareggio per il primo posto nel girone che qualifica alla Challenge Cup, un primo posto che garantisce il fattore campo sia in semifinale che nell’eventuale finale. Grazie al proprio percorso netto e al contemporaneo scivolone della Rana, i gialloblù avranno a disposizione quattro risultati su sei: vincendo anche soltanto due set De Cecco e soci saranno sicuri di avere il destino del primo posto nelle loro mani all’ultima giornata, e soltanto Verona, nel caso, potrà insidiarlo. Per ipotesi, perdendo 2-3 a Verona e vincendo 3-2 in casa con Grottazzolina, i gialloblù sarebbero comunque e sicuramente primi, risultato che potrebbero già conseguire stasera in caso di successo con qualsiasi punteggio, dato che oltre a Verona tutte le altre contendenti (Milano, Padova, Cisterna e Grottazzolina) sono a 3 punti.

Rimane il punto interrogativo sulla formazione iniziale della Valsa Group: Giuliani darà ancora fiducia agli ottimi Uriarte e Ikhbayri in diagonale principale o rilancerà De Cecco e Buchegger, già titolari nella vittoria netta di Milano? Forse è più probabile questa seconda ipotesi, mentre per il resto della formazione non ci sono dubbi, con Gutierrez e Davyskiba alle ali, Mati e Anzani al centro e Federici libero. Verona, affidata a Dario Simoni dopo l’addio a Stoytchev seguito a un play off rocambolesco, per utilizzare un eufemismo, dovrà verosimilmente fare a meno del libero titolare D’Amico, infortunatosi a Grottazzolina.

La formazione sarà quindi con Abaev e Keita sulla diagonale principale, Mozic e Sani di banda (Ewert è entrato a match in corso in più di un’occasione ultimamente), con Cortesia e Vitelli al centro (anche qui Zingel scalpita) e Bonisoli libero. La lotta sarà tutta o quasi sull’efficacia della battuta e la qualità della ricezione, mentre la prima preoccupazione della Valsa Group sarà la marcatura su Keita, che aveva funzionato molto bene nel match di andata di regular season. Fischio d’inizio all’Agsm Forum di Verona alle ore 20 con diretta su Volleyballworld.tv, arbitraggio affidato a Armandola e Cavalieri, mentre alle 20.30 si giocheranno le altre partite del girone, ovvero Cisterna-Padova e Grottazzolina-Milano, mentre domani si disputa gara 5 di semifinale scudetto, ovvero la sfida tra Perugia e Lube.