Vittoria al tie break. Invicta, gara pazzesca

Vittoria, due punti e terzo posto confermato per l’Invicta di Fabrizio Rolando in serie B maschile. Col successo casalingo per 3-2 in rimonta sul Civita Castellana i grossetani restano saldamente al terzo posto rimandando indietro proprio gli avversari che ambivano a recuperare punti per la piazza d’onore. Grande Invicta che, sotto 2-0, ha saputo ricompattarsi ed andare poi a vincere con una prova maiuscola davanti ad un pubblico caldissimo che è accorso numeroso al PalaMaroncelli.

"I tifosi erano entusiasti, si sono divertiti – ha detto un felicissimo coach Rolando a fine incontro –. Siamo partiti concentrati, ma loro hanno espresso una grande pallavolo. Noi poi ci siamo sciolti e siamo usciti alla distanza e ci siamo ripresi la partita. Volevamo tenere alta la tensione in campionato. Con questa vittoria rimaniamo in scia alle prime della classe ed andremo la prossima partita a fare il nostro gioco. Al servizio sono stati pressanti, ma noi non abbiamo mai mollato. La rimonta non è un caso. Le nostre due bande hanno giocato con percentuali alte, abbiamo fatto una gara eccezionale. Dietro non ci guardiamo, finché la classifica ci dice di guardare in avanti guardiamo avanti. Sono felice. Quando le cose vanno bene sembra che tutti vadano bene. La serie B ha vinto, la serie D ha vinto seppur in formazione rimaneggiata. Le giovanili viaggiano fortissimo. Quest’anno per ora è eccezionale su tanti fronti".