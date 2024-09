Volley A2 donne. La Clai parte bene, poi si spegne

La Clai ha giocato per la prima volta al PalaRuggi. E le ragazze di Nello Caliendo sono state battute 3-1 dall’Alta Fratte Nuvoli Padova squadra di serie A2 che milita nel girone B. Le imolesi dopo aver vinto il primo set, hanno ceduti nei restanti tre parziali. "Avevamo cominciato molto bene vincendo – racconta il coach Nello Caliendo- e questo è stato un buon aspetto. Per il punto della preparazione in cui siamo le cose sono andate bene nonostante la sconfitta, era solo la prima amichevole nella nostra nuova casa e c’erano da prendere anche le misure all’impianto".

Il tecnico biancoblù fa il punto della situazione: "Il lavoro di squadra lo iniziamo adesso con queste prime amichevoli che giocheremo. Siamo indietro e lo sapevamo, nella sfida con l’Alta Fratte qualcosa si è intravisto con delle buone individualità, c’è stato un buon spirito da parte di tutte le ragazze vogliose di dimostrare il loro valore. Questa è una cosa positiva, ora dovremo lavorare tanto sull’amalgama e sui collegamenti di squadra".

Sugli spalti del PalaRuggi c’era una buona presenza di pubblico, tifosi curiosi di cimentarsi con il loro ambiente dopo una vita passata alla Palestra Volta. Mercoledì la Clai tornerà in campo, sempre al PalaRuggi per affrontare il Campagnola formazione di B1. Mentre sabato in trasferta sul parquet di Offanengo, team che partecipa al campionato di serie A2 e la gara sarà un modo per testare ancora una volta le qualità in vista del torneo che partirà a Messina a ottobre. Per quella prima Caliendo e le sue ragazze dovranno essere più o meno al top.

a. m.