Volley A2 donne: ore 17. La Clai ritorna ancora al PalaRuggi. Arriva Castelfranco

La Clai gioca alle 17 la sua seconda gara consecutiva al PalaRuggi: le imolesi affrontano il Castelfranco. Una partita decisamente delicata per le due squadre, la Clai ha 17 punti, le toscane inseguono a una lunghezza. Mancano quattro incontri alla fine della prima parte di stagione, Imola ha la possibilità di agguantare il quinto posto occupato dal Costa Volpino, le bergamasche hanno tre lunghezze di vantaggio. Centrare la quinta posizione significherebbe partecipare alla poule promozione e non alla poule retrocessione; arrivare quinti garantisce la permanenza in categoria. Una Clai che si presenta all’appuntamento odierno senza l’opposta Glenda Messaggi e la centrale Beatrice Bacchilega, il club ha comunicato sulle proprie pagine social l’addio alle due giocatrici. Per entrambe c’è stata una risoluzione consensuale del contratto; la scorsa settimana invece era stata inserita Laura Melandri che ha già fatto il suo esordio con Brescia sette giorni fa. Una sfida fra neo promosse, anche le pisane nella passata stagione giocavano in serie B1, dove in palio ci sarà una posta in palio altissima. La Clai giocherà per staccare le avversarie, e vorrebbe dire mettere una bella pietra per centrare la quinta posizione. Se la Clai vince e non fa altrettanto il Costa Volpino con il Casalmaggiore, la geografia della graduatoria sarebbe molto diversa e favorevole alle ragazze di Nello Caliendo che vogliono giocare in serie A2 pure l’anno prossimo.

La classifica: San Giovanni in Marignano 37; Messina 33; Macerata 30; Valsabbina Brescia 25; Costa Volpino 20; Clai 17; Castelfranco 16; Casalmaggiore 14; Lecco 13; Mondovì 3.