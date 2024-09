Volley A2 femminile. La Cbf Balducci è al completo, si è aggregata. Sanguigni

La Cbf Balducci è tornata al lavoro dopo il test di venerdì scorso a Pesaro contro la Megabox (Serie A1), un banco di prova importante che ha dato le prime indicazioni e mostrato buoni progressi per il gruppo guidato da coach Valerio Lionetti. Sabato le maceratesi saranno di nuovo in campo nel test delle 16 contro la Clementina Castelbellino-Moie, formazione di B1. Da ieri si è aggregata al gruppo la schiacciatrice Camilla Sanguigni, impegnata fino allo scorso weekend nel campionato italiano assoluto di beach volley. Nelle finali scudetto disputate Sanguigni, in coppia con Sofia Balducci, ha ottenuto un buon settimo posto assoluto sia nelle finali sia nel ranking generale italiano. Ma adesos la giovane pensa solo alla sua prima avventura in serie A. "Parto davvero carica. Per un giorno sono stata a Macerata – dice Sanguigni – in occasione della presentazione della squadra e ho visto un bellissimo ambiente: le ragazze, la società sono stati molto accoglienti quindi non vedo l’ora di mettermi un po’ alla prova. Le compagne sono state molto carine, mettendomi a mio agio e ovviamente il livello è più alto rispetto a quello in cui ho giocato finora. Vengo da un’estate dedicata al beach volley, una mia passione in cui mi diverto tantissimo: quest’anno è il primo anno che gioco con Balducci e abbiamo iniziato questo progetto che durerà un po’. Come primo anno insieme è andato super bene, abbiamo avuto anche dei bei risultati. Ma adesso penso ad una nuova stagione indoor, che occupa le mie attività per buona parte dell’anno".