Volley A2. La Conad ingaggia. Partenio

Il nuovo palleggiatore della Conad è Pier Paolo Partenio. Un innesto d’esperienza, quello del 31enne maceratese, che affiancherà il giovanissimo Simone Porro: reduce dalla vittoria nel campionato di Serie A3 con Fano, guidato in panchina dall’ex tecnico reggiano Vincenzo Mastrangelo, Partenio ha vinto con la Lube Banca Marche una Coppa Italia, un campionato italiano Under 18 ed una Junior League, prima di vincere la A2 a Vibo Valentia nel 2021/22 e fare tappa a Motta di Livenza l’anno seguente. "Mi sono bastate due telefonate con coach Fanuli per capire ed accettare il progetto che mi è stato presentato. La dirigenza mi ha fatto sentire importante e so di arrivare in una società seria: tanti giocatori e amici sono passati di qui e me ne hanno parlato bene". Nell’ultimo torneo è arrivato il successo in maglia Fano: "La stagione appena conclusa è stata magnifica, vorrei proseguire con questo entusiasmo. Avevo voglia di tornare in A2 e sono convinto che la Conad possa raccogliere soddisfazioni. Io mentore di Porro? So qual è il mio ruolo, sono a disposizione dei ragazzi e del club per mettere a disposizione il bagaglio di esperienza che ho maturato in carriera".