Volley serie C. I campioni regionali della Dinamo ricevuti in municipio a Bellaria

È ancora grande festa per la Dinamo Volley di Bellaria, che sabato è stata ricevuta in Comune per rendere il giusto omaggio dopo la vittoria in campionato della stagione 2023-2024. La Dinamo è stata ospite in residenza comunale, ricevuta e omaggiata dal sindaco, Filippo Giorgetti, e da una rappresentanza dell’amministrazione. I ragazzi, allenati da coach Valter Procucci, sono stati accompagnati anche dal presidente Riccardo Pozzi, oltre che dal direttore tecnico Vincenzo Tuccelli e dal direttore sportivo Gilberto Sampaoli. La Dinamo ha vinto il campionato regionale di Serie C e nella prossima stagione parteciperà al campionato di Serie B nel segno dell’entusiasmo per il grande obiettivo raggiunto. La Dinamo ha chiuso la stagione con 56 punti, frutto di ben 20 vittorie in 22 partite. Un ruolino di marcia decisamente importante e un primo posto meritatissimo.