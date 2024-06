A2 femminile. Il preparatore atletico. Gabriele Rudi resta alla Cbf Balducci

La Cbf Balducci ha confermato Gabriele Rudi come preparatore atletico dopo la positiva esperienza della passata stagione. Ora Rudi è impegnato con la nazionale under 17 femminile dove sarà il preparatore delle azzurrine in vista del Mondiale in Perù, poi si metterà a disposizione di coach Valerio Lionetti al quale la dirigenza maceratese ha affidato la guida tecnica della squadra di A2 femminile. Rudi vanta un passato da giocatore di volley in serie A e prima di arrivare a Macerata è stato per due stagioni il secondo trainer della Uyba Busto Arsizio in A1 e poi è stato nello staff di coach Gianni Caprara curando la preparazione atletica a Targoviste, nel massimo campionato in Romania. "Sono molto contento – ha detto Rudi – perché a Macerata mi sono trovato subito a mio agio, sono in un club dove si lavora bene e c’è ambizione. Ritengo che sia stato allestito un roster di primo livello. Sono ottime le prime impressioni avute dalle neo arancionere con le quali ho parlato e che si stanno dando da fare per farsi trovare pronte per la partenza della pre season. Ovviamente sono anche molto contento di poter continuare a lavorare con le ragazze che faranno ancora parte della squadra perché mi sono trovato veramente bene con loro".