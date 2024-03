Volley A2. Yuasa Battery, contro Aversa ultima trasferta stagionale

Ultima trasferta della stagione regolare per la Yuasa Battery Grottazzolina che sarà oggi di scena ad Aversa per chiudere non solo una stagione regolare da prima della classe ma soprattutto una delle settimane più brutte della storia recente della società di Grottazzolina. La scomparsa del giovanissimo Gionatan Vittori è stato un duro colpo per l’intero ambiente che ha vissuto giorni veramente duri ed intensi. Ecco che la trasferta in terra campana è anche il momento per cercare di voltare pagina, chiudendo il discorso della stagione e provare a tornare di nuovo a pensare a ciò che in fondo alla Yuasa Battery riesce meglio, giocare a pallavolo. Alle 18 le due squadre scenderanno in campo per una gara che come obiettivi ha poco da raccontare: la Yuasa è prima in classifica e inizierà il proprio cammino play-off dalle semifinali, la Wow Green House è invece aritmeticamente salva indipendentemente dal risultato finale. Per Grotta resta da capire quale sarà la possibile avversaria in semifinale. Congelando l’attuale classifica, l’avversario di turno uscirebbe dal confronto dei quarti di finale tra Prata e Ravenna: in palio però ci sono ancora tre punti e tutto può cambiare. Nella gara di oggi è probabile che entrambi gli allenatori daranno spazio a chi sinora ne ha avuto meno. Coach Giacomo Tomasello, tornato sulla panchina di Aversa a fine gennaio dopo i recenti trascorsi a Pineto, potrebbe concedere spazio ai vari Spagnuolo De Vito (palleggiatore), Biasotto (opposto), Chiapello e Schioppa (laterali), Agrusti o Gatto (centrali) e Spignese (libero), ma non è escluso che possa optare anche per qualche titolare come Pinelli, Argenta, Rossini, Luytskanov, Canuto, Presta e Marra. Pochi dubbi invece sul fatto che coach Ortenzi, a meno di malanni dell’ultim’ora, conceda campo a chi sinora ha avuto minori possibilità di mettersi in mostra con l’obiettivo di tenere tutti sul pezzo. Spazio dunque a Lusetti in regia con il bulgaro Mitkov in diagonale, Vecchi e Ferraguti pronti ad agire da posto quattro, Cubito centrale con uno tra Mattei e Canella a dargli man forte e Roberto Romiti libero. E chissà che non possa esserci anche occasione per concedere qualche rotazione al libero Diego Foresi, classe 2007, prodotto di quel vivaio M&G Scuola Pallavolo che in settimana ha pianto la prematura scomparsa dell’amato Gionatan Vittori, di un anno più giovane.

Roberto Cruciani