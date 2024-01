Volley A3: niente da fare in casa di Motta che si aggiudica il confronto con un netto 3-0. La Geetit non carbura anche nel nuovo anno. L’ex coach Marzola si prende la ’rivincita’

Altro ko: l’ex tecnico della Geetit, Marzola, esonerato e passato sulla panchina di Motta di Livenza, inguaia la Geetit, prendendosi la sua rivincita. Bologna cercava i tre punti in chiave salvezza, che potesse rilanciarla anche in chiave playoff per agganciare Motta, ma i padroni di casa si impongono con un netto 3-0 che evidenzia una volta di più i limiti tecnici e caratteriali di Bologna, sempre più costretta e chiamata a guardarsi le spalle. Coach Guarnieri aveva provato ad avvisare la squadra parlando in spogliatoio alla vigilia dell’appuntamento: "Dobbiamo prendere coscienza della realtà, smettere di regalare set e lottare palla su palla come chi è chiamato a salvarsi". L’appello è caduto nel vuoto. Dopo l’ennesimo ko casalingo con Brugherio è arrivato anche quello in casa dell’ex tecnico, voglioso di dimostrare che non tutti i guai di Bologna dipendessero dalla sua gestione. Motta, fresca della cessione dell’opposto titolare Bulfon al fanalino di coda Salsomaggiore e a caccia di un rinforzo nel settore sul mercato estero, vince senza patemi. Il tutto al cospetto di una Geetit non ancora al meglio ma con tutti gli effettivi a referto e in campo. Maletti, ancora alle prese con un fastidio agli addominali è l’ultimo a mollare e l’unico rossoblù in doppia cifra all’interno di una squadra che ricade nelle pecche che l’hanno contraddistinta fin qui: troppi i 14 errori in battuta, che vanno ad aggiungersi ai 5 in attacco e ai 5 in ricezione, ovvero di fatto, un set regalato sui tre giocati.

Altro crollo, per la Geetit, alla quale per invertire la rotta fin qui non sono bastati un cambio di guida tecnica e diversi confronti tra società e spogliatoio seguiti alle sconfitte: l’ultimo dopo Mantova. Ci sarà da soffrire fino alla fine per difendere la serie A3 maschile di pallavolo. E ci sarà da aspettare i risultati odierni Garlasco e Mirandola per sapere se Bologna rimarrà in zona playout o sprofonderà in zona retrocessione.

Le altre gare: Sarlux Sarroch-Personal Time San Donà di Piave, Monge Gerbaudo Savigliano-Gabbiano Mantova, Belluno-Moyashi Garlasco, Wimore Salsomaggiore Terme-Cus Cagliari, Gamma Chimica Brugherio-Stadium Mirandola. Riposa: Negrini Cte Acqui Terme.

La classifica: Gabbiano Mantova 35; Personal Time San Donà di Piave 30; Monge Gerbaudo Savigliano 28; Negrini Cte Acqui Terme 26; Cus Cagliari 24; Belluno 22; Pallavolo Motta 19; Gamma Chimica Brugherio 16; Sarlux Sarroch 14; Geetit Bologna 13; Stadium Mirandola, Moyashi Garlasco 11; Wimore Salsomaggiore Terme 6.

Marcello Giordano