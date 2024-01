Volley a3. Riecco Mastrangelo: ingaggiato da Fano

Vincenzo Mastrangelo è tornato in panchina. L’ex allenatore della Conad è infatti stato chiamato a sostituire Paolo Tofoli alla guida della Smartsystem Fano, in Serie A3. Mastrangelo quest’anno aveva iniziato la stagione alla Gioiella Taranto in Superlega, dove è stato poi esonerato.

Il club fanese ha preso questa decisione sofferta, per dare una scossa alla squadra che anche se è seconda (a 5 punti da Macerata) in trasferta fatica a ingranare. Del resto ad inizio stagione la società aveva annunciato che l’obiettivo di quest’anno era la promozione. Quindi le sta provando tutte per ottenere questo ambizioso traguardo.

Ma non c’è tanto tempo per rifiatare, già domani sì torna in campo. La Smartsystem sarà di scena a San Giustino (ore 20,30) per i quarti di finale di Coppa Italia. E’ una gara secca. Chi vince va alle Final Four.