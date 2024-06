Volley Aglianese, due prestigiosi traguardi: i primi 40 anni e l'Under 14 tricolore

Agliana (Pistoia), 20 giugno 2024 – Vive giorni felici il Volley Aglianese, una delle società sportive più longeve e dal florido vivaio (circa 250 pallavoliste tesserate) di Pistoia e dintorni. Il sodalizio della Piana pistoiese, infatti, ha appena tagliato due traguardi prestigiosi: ha festeggiato i suoi primi quarant’anni di esistenza dinnanzi a tanta, tantissima gente e raggiunto la fase tricolore con la squadra under 14. A fare festa al presidentissimo Luciano Bonacchi e al Consiglio direttivo neroverde, sono stati in primis l’ex storico sindaco di Agliana Marco Giunti, il presidente del Comitato Fipav Appennino Toscano Roberto Giorgi e il consigliere regionale Silvano Lucarelli, pistoiese, per 40 anni massimo dirigente del Comitato provinciale Fipav.

Ma c’erano anche allenatori dei primordi quali Athos Querci, alcune delle primissime giocatrici come Sonia Nesti, Tiziana Santini, Mirta Frosini, Elena Matteucci e Donata Bonacchi e tecnici e pallavoliste che hanno caratterizzato un’epoca (Marzio Luchetti tra i primi, Costanza Bartolini fra le seconde). Toccanti le parole di patron Bonacchi, dedicate ad atlete, dirigenti, coach e collaboratori, così come quelle di alcuni dirigenti (tra tutti, rammentiamo Massimiliano Marchi e Salvatore Quadrino).

E proprio in occasione del quarantennale di vita, l’Under 14 ha messo la ciliegina sulla torta. L’anno sportivo già ricco di soddisfazioni del gruppo guidato da Martina Spagnoli e Martina Pallini si è concluso nel migliore dei modi: con la fase nazionale di Cesena. Dopo la conquista del titolo territoriale e il secondo posto al Regionale, le giovanissime aglianesi sono uscite a testa alta dal girone di qualificazione, battendo 3-0 Policoro e 3-1 Anderlini Modena, cedendo 3-0 a Busto Arsizio.

“Un’esperienza che non solo ci gratifica a livello sportivo, perché fiore all’occhiello di un percorso meraviglioso delle ragazze, ma anche un ricordo che resterà indelebile nelle nostre menti – afferma Spagnoli –. Un ringraziamento speciale va alle protagoniste di questa fantastica esperienza: capitan Francesca Migliorino, Matilde Ciuti, Asia Bardini, Chiara Santini, Giulia Conti, Sofia Giatti, Micol Rastelli, Zoe Ugolini, Laura Benvenuti, Caterina Ricci, Martina Aliperti, Eleonora Palmieri e Sara De Padova, agli allenatori Pallini e Luca Lazzarini, ai dirigenti accompagnatori Linda Vettori e Johnni Bardini, alle atlete che si sono allenate con questo gruppo durante la stagione, alla società, ai genitori, a chi ha contribuito a far sì che tutto questo fosse possibile”.

Lunga vita, quindi, al Volley Aglianese, ormai punto di riferimento dello sport pistoiese e toscano, e al suo massimo dirigente, Bonacchi, l’uomo che non ha mai fatto il passo più lungo della gamba.