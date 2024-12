Volley: al tie break nel campionato di serie C femminile. Il Team Lunigiana espugna Casciavola

Casciavola 2

Team Lunigiana 3

VOLLEY CASCIAVOLA: Alberti, Bacherini, Barsacchi, Betti, Bolognini, Centi, Ciampalini, Corsini, Di Pasquale, Lilli (C), Marsili, Melani, Messina, Panelli. All. Rizza e Tagliagambe.

VOLLEY TEAM LUNIGIANA: Ambrosiani, Andreini, Brizzi Alessia, Bruno Francesca, Bruno Giada, Gorgoglione (C), Leri, Marku, Martinelli, Poli Arianna, Poli Melissa, Soriani, Zonca. All. Bragoni-Merello.

Arbitro: Fabrizio Menicucci.

Parziali: 18/25; 15/25; 25/18; 25/23; 12/15.

CASCIAVOLA – Il Team Volley Lunigiana sì congeda dal 2024 al quarto posto dopo la vittoria al tie-break, al ’Pala Pediatrica’, contro il sestetto di casa del Casciavola nella 13ª giornata del campionato di serie C; girone B toscano. Nei primi due set in campo c’era una squadra bella convincente, autoritaria e a tratti spavalda e le ragazze in arancio-bianconero parevano indirizzate alla facile conquista dei tre punti. Due set da incorniciare poi un passaggio a vuoto nel terzo ha fatto scattare la reazione di carattere e tecnica delle pisane che al termine di un entusiasmante testa a testa si sono aggiudicate anche la quarta partita. In altri tempi le lunigianesi avrebbero offerto il fianco a una sconfitta sicura e di nuovo in fiducia. Invece, la squadra del duo Bragoni-Merello, nella quinta e decisiva frazione, ha ripreso a macinare gioco, con Gorgoglione che prendeva per mano la squadra (segnando punti pesantissimi) e portandola al porto sicuro della vittoria in meno di 20 minuti. Le aranciobianconere si sono presentate con Brizzi al palleggio, opposta Arianna Poli, centrali Zonca e Leri, Gorgoglione e Marku schiacciatrici.

Nel prossimo turno, il primo del 2025, le lunigianesi osserveranno il turno di riposo, mentre sabato 18 gennaio saranno nuovamente protagoniste sul parquet contro una delle due attuali capoclasse, la Pallavolo Delfino Pescia.

Classifica: Pallavolo Delfino Pescia e Volley Livorno 31 punti, Porcari 27, Team Volley Lunigiana 24, Montebianco 23, Volley Quarrata 21, Pallavolo Follonica e Pallavolo Cascina 20, Migliarino 16, Oasilido 15, Folgore San Miniato 12, Volley Aglianese e Pallavolo Casciavola 11, Bottegone 7, Donoratico 4.

Enrico Baldini