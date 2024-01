Volley B maschile e B1 femminile: si torna in campo dopo la sosta. Querzoli, serve un’impresa. Bleu Line, chance da cogliere

Esaurita la sosta invernale, il volley cadetto è pronto a riprendersi la scena. Tempi bui per la Querzoli, fanalino di coda del girone E di serie B maschile, attesa da una missione impossibile, oggi (ore 17.30), a Osimo contro La Nef Re Salmone, guizzata in seconda posizione, a braccetto con The Begin Volley Ancona, alle spalle della capolista Sabini Falconara Marittima (+1). Al PalaBellini è sfida ‘gourmet’ polarizzata: da una parte i marchigiani, imbattuti a domicilio (4 su 4), in serie positiva da quattro turni; dall’altra Forlì, ridotta ai minimi termini – out il lungodegente Marco Pirini e Camerani (stagione finita?) – e sempre bastonata lontana da casa (6 ko su 6). Tra gli osimani è atteso l’esordio del neoacquisto Filippo Boesso, 30enne opposto/schiacciatore di alto livello e vastissima esperienza tra A2 (Aversa e Lagonegro) e A3 (Bologna), giunto alla corte di coach Pascucci per sopperire all’addio di Matteo Rossetti. Intanto è stato calendarizzato il recupero del match contro la Sab Group Rubicone, sospeso il 25 novembre per il malore accusato dal presidente Giovanni Gavelli: la gara si disputerà ex novo mercoledì 24 gennaio (ore 20) al Ginnasio sportivo.

È pronta a scattare dai blocchi anche la Bleu Line che, nel girone C di serie B1 femminile, riceve la visita della Bsc Materials Sassuolo (ore 17.30). Dopo il blitz sotto la Lanterna, Forlì cerca conferme e va a caccia di linci (biancazzurre) per avvicinare la zona playoff, distante 6 lunghezze. Le emiliane di coach Minghelli, di contro, ballano sull’orlo del precipizio (sono quartultime), non vincono dal 18 novembre (3-1 al Mosaico Ravenna) e hanno un disperato bisogno di punti. "Ci attende una gara insidiosa – scandisce Linda Sgarzi, palleggiatrice di rincalzo della Libertas –, che sulla carta potrebbe erroneamente far pensare a una nostra vittoria facile. Servirà il giusto atteggiamento. Sappiamo che dovremo combattere perché le squadre inguaiate in classifica cercheranno di fare punti pesanti su tutti i campi".

Marco Lombardi