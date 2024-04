Volley B maschile. Kerakoll e National, turno decisivo

Se alcuni tornei regionali hanno concluso nello scorso weekend la propria stagione regolare, i campionati nazionali, e la Serie D maschile si preparano a vivere la volata finale, nella quale le squadre modenesi in questa stagione sono ancora assolute protagoniste.

Serie B maschile. Mai come quest’anno, la pallavolo è protagonista nel torneo cadetto, con due squadre, Kerakoll Sassuolo e National Villa d’Oro in lotta per centrare il passaggio ai playoff promozione: solo il Viadana, tra l’altro imbottito di altri modenesi, potrebbe insidiare la qualificazione, ma i mantovani hanno un punto in meno dei sassolesi, con una partita in più, oltre al fatto di dover giocare a Sassuolo sabato prossimo, in una gara che deciderà il destino di tutte e tre. Sul fronte delle retrocessioni, il fatto che teoricamente siano previste cinque retrocessioni per girone porterebbe sicuramente in erie C Moma Anderlini e Malagoli Tensped Spezzanese, a cui si aggiungerebbe così anche l’Univolley Carpi.

Serie B1 Femminile. Con il Volley Modena ancora in corsa per un platonico, ma importantissimo quarto posto finale, l’attenzione si è spostata sulla BSC Sassuolo, dopo che la sconfitta interna di sabato con Pavia l’ha di fatto riportata in zona retrocessione, con due soli punti di vantaggio proprio sulle pavesi, e tre di distacco da Ozzano: la BSC ha il calendario più difficile, ma anche lo scontro diretto all’ultima giornata ad Ozzano. Serie B2 femminile. La Zerosystem ci riprova, ma è attesa da un calendario molto complicato, anche se lo scontro diretto con Cerea in casa consente di sperare di accedere come minimo ai playoff delle seconde: Moma Anderlini ed Hidroplants Soliera 150 galleggiano sopra la zona calda, con un vantaggio rassicurante, mentre la Drago Stadium Mirandola sembra proprio spacciata.

Serie D maschile. Con la Bulloneria Emiliana PGS Fides Casinalbo promossa con tre settimane d’anticipo, ora l’attenzione si sposta sulla sfida tra Holacheck Maritain e Marking Product Artiglio: la prima ha stravinto lo scontro diretto, ma la seconda ha un calendario più abbordabile, e potrebbe provare il controsorpasso.

Riccardo Cavazzoni