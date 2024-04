Volley B maschile, sforzo vano contro la capolista. La Querzoli non molla ma adesso è nei guai

Questa volta il ‘miracolo’ non è riuscito. La capolista The Begin non fa sconti, mette a nudo tutti i limiti strutturali della Querzoli e s’impone con un perentorio 0-3 (17-25, 18-25, 29-31). Ancona coglie la vittoria numero 20 in campionato; Forlì resta quartultima e vede complicarsi la rincorsa salvezza, vieppiù considerato che nel prossimo turno resterà a guardare.

Botta e risposta in avvio: 1-3 e 6-4. L’equilibrio resiste fino a quota 10, quando il servizio di Bonatesta scappa via e Ancona strappa: 11-13 poi 12-17, firmato da un monster block di Ferraro. La capolista forza in battuta e mette in crisi la ricezione di casa. D’Orlando non si arrende, ma predica nel deserto (14-20); Fantauzzo rapisce la scena e recapita la palla del postino (16-23), poi Santini tira una mina e firma il 17-25.

Al cambio campo Forlì abbozza sommessamente la fuga (6-4), ma non va lontano. Capitan Ferrini spara bordate dai 9 metri, Santini sale in cattedra (frustata e pallonetto spinto) e Ancona taglia la corda: 9-12. Quindi allunga: 12-18. ‘Polipone’ Pirini non ci sta, agita i tentacoli e riduce le distanze: 14-18. La rimonta forlivese, però, si ferma qui perché poi va in onda il Fantauzzo-show e Forlì vede i sorci verdi: 18-25.

Il 3° set scorre sul filo del rasoio. È gomito a gomito fino a metà del guado (15-15), quando Kunda sbatte sul muro dorico, Bonatesta spadella la pipe e la capolista alza i tacchi: 18-21. La Querzoli è all’angolo, ma non vuole saperne di gettare la spugna: impatta a 23, e dà vita a un estenuante punto a punto che si protrae fino al 29-29, poi Santini pesca un ace e Ferraro chiude la bottega: 29-31.

Tabellino Querzoli: Mariella 4, N. Kunda 5, Rondoni ne, Casamenti, Pirini 7, Fabbri, Balducci ne, Bonatesta 15, Berti (L1), Del Grosso ne, Pusceddu (L2), Soglia 3, D’Orlando 8. All.: G. Kunda.

Marco Lombardi