Volley b1 donne: dopo l’eliminazione in coppa italia. La Clai di Caliendo non fa sconti in campionato. Surclassa Campagnola e consolida il suo primato

CAMPAGNOLA EMILIA

0

CLAI IMOLA

3

(15-25; 15-25; 18-25)

CAMPAGNOLA EMILIA: Galli Venturelli, Muzi 2, Adani 2, Fronza 4, Maghenzani 6, Fava 4, Solieri, Lorenzi, Frignani 6, Salvestrini 4, Zanni, L. Bonato, M. Bonato, Caramaschi. All. Longagnani.

CLAI IMOLA: Cavalli 2, Esposito 7, Rizzo 9, Migliorini 9, Rubini 14, Cammisa 9, Mastrilli, Arcangeli 1, Fazziani, Missiroli, Casotti, Gaffuri, Lanzoni. All. Caliendo.

Arbitri: Cavalera e Mutti.

La Clai Imola non fa sconti a nessuno. Nella gara giocata sabato la formazione di Nello Caliendo è andata a vincere a Campagnola Emilia con un secco 3-0. Una partita sempre condotta dalle ragazze imolesi, capaci di imporre la propria regola alle avversarie.

Le emiliane hanno provato in tutte le maniere a contrastare le ospiti, ma non c’è stato nulla da fare, la capolista in questo momento è quasi ingiocabile per chiunque.

Dopo la beffa in Coppa Italia, Imola è così ripartita alla grande prendendosi tre punti d’oro e lasciando immutato il vantaggio su Rubiera secondo in classifica, la Clai ha cinque punti in più delle reggiane ed è saldamente al comando.

Adesso però c’è una gara in meno da giocare ed il traguardo del primo posto è ancora più vicino. Sabato è arrivata la settima vittoria consecutiva, la dodicesima nelle ultime tredici partite. Un tabellino di marcia assolutamente da prima della classe.

a.m.