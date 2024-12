Volley B1 donne. La Fcredil si butta via: ha due match point, poi si arrende nell’infuocato finale

Fcredil Bologna

2

Arena Verona

3

(25-13, 12-25, 25-22, 24-26, 9-15)

VTB FCREDIL BOLOGNA: Taiani 12, Pulliero 13, Neriotti 7, Frangipane 22, Saccani 2, Tellaroli 13, Laporta (L1); De Paoli , Malossi, Fucka 3, Bongiovanni, Cavicchi. Non entrata: Melega (L2). All. Ghiselli.

SMAPIU’ ARENA VERONA: Riccato 16, Balconati 1, Cicolini 15, Silotto 18, Naddeo, Peloso, Di Nucci (L1); Sgarbossa 15, Murari 8. Non entrate: Magri, Akhigbe, Negrini, Okonji, Corra (L2). All. Zappaterra.

Arbitri: Vannuzzi e Fantoni.

CASTEL MAGGIORE

La Fcredil si butta via. Avanti 2-1 e 24-22, incassa un parziale di 4-0 che rimanda la partita al tie-break e finisce per perdere una un match già vinto. Vince Verona che interrompe il filotto di 6 vittorie consecutive della capolista del campionato e di 7 vittorie nelle prime 8 giornate.

Al PalaLirone passa l’ex tecnico rossoblù Zappaterra e al PalaLirone arriva anche la seconda sconfitta. Peccato, perché vincendo Bologna avrebbe ipotecato uno dei primi due posti, dopo aver praticamente già fatto altrettanto per quel che riguarda i playoff: la quarta, prima delle escluse dalla corsa playoff, è già a 5 punti, ma potevano essere 7. La Fcredil parte fortissimo e domina, con muro e battuta, ma soprattutto con Pulliero e Frangipane. Stacca però il piede dal gas troppo presto. Verona restituisce il favore con un parziale di 12-25, come Bologna non si aspettasse di dover faticare. Poi è partita vera e punto a punto: la Fcredil vince il terzo 25-22, con una diagonale sulla linea di Tellaroli e un mani out di Taiani che non sbaglia i palloni pesanti. Ma Verona sporca tanti palloni a muro e il ritmo della partita con pallonetti e palette e Laporta e compagne devono fare fatica. Frangipane trascina le compagne fino al 24-22, ma Bologna stacca ancora una volta troppo presto il piede dall’acceleratore. Perde il set e parte sotto 0-6 nel tie-break, portando a casa un punto: "Colpa nostra, una partita così andava chiusa e su questo dovremo lavorare", spiega coach Fabio Ghiselli. Ma niente è compromesso.

Le altre gare: Lissaro-Forlì 0-3, Aduna- Jesi 3-0, Imoco-Riccione 3-1, Olimpia Teodora Ravenna-Castelfranco Veneto 1-3, Angelini Cesena-Vicenza 2-3, Teramo-Clementina 2020 Castelbellino 1-3.

La classifica: Vtb Fcredil Bologna 22; Vicenza 20; Riccione 18; Padova 17; Imoco e Cesena 16; Castelfranco Veneto, Angelini Cesena 15; Verona 14; Jesi 12; Olimpia Teodora Ravenna, Forlì, Castelbellino 9; Teramo, Lissaro 6.

Marcello Giordano