Volley B1 donne: ore 18,30 al PalaLirone. Fcredil, il test più difficile. Arriva l’ex capolista Cesena

Esami di maturità in vista per Fcredil. Si gira la boa di metà girone di andata e Bologna lo fa al primo posto, insieme a Riccione e Vicenza, con un bilancio di 5 vittorie e una sconfitta.

Ma, calendario alla mano, è da oggi in avanti che Laporta e compagne dovranno iniziare a far sul serio: al PalaLirone di Castel Maggiore, alle 18.30, arriva l’Angelini Cesena: sarà scontro diretto che varrà il primato, dato che le romagnole sono quarte, ma a un solo punto dal trio di testa, dopo aver perso le ultime due gare consecutive. Vincere, per Bologna, significherebbe staccare una diretta concorrente per le prime tre posizioni che valgono i playoff promozione.

Coach Ghiselli prova a recuperare la centrale Fucka, ai box da tre settimane per una distorsione alla caviglia, anche se data la posta in palio potrebbe partire con Alessia Pulliero in coppia con Neriotti e sfruttare la miglior condizione e ritmo gara.

Tra le giocatrici più in condizione c’è la schiacciatrice Sofia Taiani, che suona la carica: "Arriva la fase tosta del girone di andata: la partita di domenica contro Cesena è un importantissimo scontro diretto. Loro sono una squadra molto esperta con individualità importanti, abituata a giocarsi posizioni alte in campionato. Noi dovremmo entrare in campo come sabato scorso a Forlì: agguerrite, ordinate, organizzate e soprattutto consapevolidei nostri e dei loro punti di forza. Poter giocare in casa questa partita e avere il nostro pubblico sarà un valore aggiunto".

Cesena, Vicenza, Verona in risalita e Castelfranco Veneto: per le ragazze di coach Ghiselli inizia il tour de force, la fase in cui è chiamata a dimostrare le proprie ambizioni di promozione, dopo la retrocessione della scorsa stagione.

Le altre gare: Padova-Verona, Eagles Vergati Lissaro-Riccione, Pieralisi Jesi-Giorgione Castelfranco, Cortina Express Imoco-Life 365 Forlì, Olimpia Teodora Ravenna-Clementina 2020 Castelbellino, Teramo-Vicenza.

La classifica: Vtb Fcredil Bologna, Lasersoft Riccione, Volksbank Vicenza 15; Angelini Cesena 14; Azimut Giorgione Castelfranco, Smapiù Arena Verona 11; Banca Annia Aduna Padova 9; Cortina Express Imoco 8; Pieralisi Jesi 7; Rg Stampa Futura Teramo 6; Olimpia Teodora Ravenna 5; Eagles Vergati Lissaro 4; Life365 Forlì, Clementina 2020 Castelbellino 3.