Volley b1 femminile. Riccione conferma la schiacciatrice. Martina Gabellini Il roster della Lasersoft Riccione si avvicina alla completezza per il nuovo campionato di B1, con la conferma di Martina Gabellini come schiacciatrice. La squadra si prepara con motivazione e grinta per affrontare la stagione, iniziando in casa il 13 ottobre contro la Clementina 2020 Castelbellino.