Volley b2 femminile. Riccione cerca il pass per la Coppa Italia

Il campionato di B2 femminile torna alle competizioni e nel girone F si materializza subito un’opportunità importante per Riccione. La Lasersoft, infatti, viaggia verso Montesilvano dove oggi, a partire dalle 17, avrà un’opportunità d’oro per ottenere il pass qualificazione alla Coppa Italia. La squadra di Piraccini occupa la prima posizione in classifica e riparte dai cinque punti di vantaggio nei confronti della Blu Volley Pesaro, attualmente seconda. L’obbiettivo è ottenere un ulteriore successo che le garantirebbe il matematico accesso (sarebbe la prima volta) alla Coppa Italia. Le biancoblu sono reduci dal 3-0 interno nei confronti di Bologna. Impegno a Massa invece per l’Emanuel Raggini Rimini, che dalle 17.30 se la vedrà con una squadra di alto livello, terza in classifica con 21 punti, dieci lunghezze dietro a Riccione e cinque alle spalle di Pesaro.