Volley b2 femminile. Riccione, parte bene il girone di ritorno

L’inizio del girone di ritorno vuol dire vittoria per la Lasersoft Riccione, che a Castelbellino bissa il 3-0 dell’andata giocando una partita di grande concretezza. Dopo i due ko con le prime della classe, la squadra di Piraccini mostra un’ottima pallavolo fin da subito e vola sul 7-12. Le locali accorciano sul 12-13, ma di lì in avanti la Lasersoft sprinta e non si guarda più indietro, chiudendo sul 17-25 il primo. Nel secondo sembra tutto facile sull’11-21, con Castelbellino che sfiora una clamorosa rimonta (20-23) prima della chiusura ospite sul 21-25. Nel terzo, la Lasersoft annulla diversi setpoint alle avversarie e chiude sul 26-28 dopo una gran battaglia. Da segnalare il ritorno in campo di Valentina Gugnali, ferma per infortunio da oltre sei mesi.

Il tabellino di Riccione: Tobia 1, Montesi, Tallevi 15, Gugnali, Saguatti 12, Calvelli 10, Morolli 8, Spadoni 13, Calzolari L1, Chistè, Godenzoni, Vitali L2 ne, Gabellini ne. All.: Piraccini.