Volley, domenica c’è Trento-Modena: le parole di Lavia e Soli. Gli ex e il derby della A22: "Modena può dare fastidio»

A fare le carte al match clou della domenica, quel derby della A22 tra Trento e Modena, sono due ex di altissimo spessore: "Il nostro primo obiettivo nella partita di domenica con Modena sarà quello di avere l’approccio corretto per un appuntamento del genere – ha spiegato Daniele Lavia, schiacciatore gialloblù nella stagione 2020/2021 –. Il derby dell’A22 è sempre molto sentito e quindi vogliamo partire col piede giusto perché la Valsa Group è una squadra rinnovata e rinforzata che può dare fastidio a chiunque. Siamo all’inizio della stagione ed il nostro gioco non è ancora fluido come magari ci era accaduto nella seconda parte della precedente annata; ci possono quindi essere delle difficoltà anche a livello di continuità, ma stiamo lavorando sodo per migliorare. Avere a disposizione un’intera settimana per preparare gli incontri da questo punto di vista è un bel vantaggio. Il nostro campionato è iniziato bene, subito con tre vittorie, ma possiamo crescere ancora".

L’altro ex, Fabio Soli, modenese di nascita ma ancora non profeta in patria, ha spiegato a Rttr tv il periodo che la sua squadra sta attraversando: "In queste prime tre partite di campionato ho davvero apprezzato la capacità della mia squadra di restare sempre sul pezzo, giocando bene il punto a punto con gli avversari anche quando la prestazione globale non era perfetta. È importante che ci sia questo spirito perché i problemi ci saranno sempre nel corso della stagione, soprattutto giocando tante partite importanti ed in differenti manifestazioni. Abbiamo ancora ampi margini di miglioramento, soprattutto in fase di cambiopalla che attualmente ci sta dando qualche grattacapo. Modena? Giocare in casa, di fronte al nostro pubblico, sarà indubbiamente un vantaggio. È un avversario che rispetto alla precedente stagione ha cambiato molto, migliorando la rosa anche dal punto di vista della fisicità e perciò dovremo porre molta attenzione per provare a continuare in maniera positiva il nostro percorso. Perugia? Sino a domenica penso solo a Modena".