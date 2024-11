Volley donne - "C" e "D". McDonald’s, sfida diretta. Doppio derby lucchese

In serie "C" secondo scontro diretto per il McDonald’s Porcari che, questa sera, alle 21, ospita il Cascina che segue di un solo punto in classifica le porcaresi, terze a -3 da Livorno, secondo. Sin qui le pisane hanno sempre portato a casa punti, tranne che nella sfida contro quella che è, al momento la leader solitaria del campionato, il Pescia. Un successo risistemerebbe la classifica, almeno alle spalle, in attesa di sferrare l’attacco almeno alla seconda posizione del Livorno che, sabato prossimo, riposerà. La sfida si gioca sul parquet amico, a partire dalle ore 21.

In serie "D" la Pantera vuol riprendere a correre, sfruttando il supporto del pubblico di casa, al cospetto del quale, sin qui, non ha mai tradito. L’avversaria di stasera, però, è tutt’altro che semplice, in quanto il programma prevede un derby contro la seconda squadra di Porcari, in rapida ascesa e, sin qui, vincitrice in due occasioni su tre in trasferta. Tra le due formazioni, rispettivamente sesta e ottava, in mezzo prova a spiccare il volo anche la IMG Nottolini, anch’essa impegnata nel secondo derby di una giornata tutta da vivere per il pubblico lucchese. Alla "Ungaretti" di Ghivizzano, infatti, alle 21, saranno le padrone di casa del Green Way Barga a provare a far propria l’intera posta in palio, in un campionato che, sin qui, ha regalato poche soddisfazioni, al cospetto di una Nottolini che cerca di dare continuità di risultati alla propria stagione. Ad aprire cronologicamente il programma sarà, invece, il System che, alle 18, ospita il Lavachiara Buggiano, già giustiziera di ben tre delle nostre compagini.

Andrea Amato