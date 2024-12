Volley femminile - ’C‘ e ’D‘. McDonald’s super. Derby al Porcari. La Pantera vola

In serie "C" splendida vittoria in tripla rimonta per il McDonald’s Porcari che svetta oltre il Montebianco e torna dal parquet di Pieve a Nievole con due punti importanti. Non era una sfida semplice contro la prima inseguitrice, ma dopo aver perso 25/20 e 25/13 i primi due parziali, le ragazze del presidente Tocchini si sono riorganizzate, ribaltando l’esito finale con i parziali di 17/25, 23/25 e 13/15. Le porcaresi, ora, sono terze a -1 dalla seconda e a -4 dal Pescia che sfideranno sabato prossimo. Mercoledì, per il turno infrasettimanale, Porcari ospita, alle 21, il Casciavola.

In serie "D" il fanalino di coda Barga Green Way cede per 0-3 (21/25, 23/25, 15/25) in casa nel derby con Giannini Giusto Porcari. Trend positivo per la Pantera splendida vincitrice con un nettissimo 3-0 (25/11, 25/17, 25/21) ai danni del Lavachiara Buggiano, sesta forza del campionato. A Calenzano, invece, la Emmegel trova i tre punti contro la IMG Nottolini, grazie al successo per 3-0 (25/13, 25/16, 25/12). Infine non riesce il ribaltone al System: il Sorms si impone a S.Maria a Colle per 1-3 (14/25, 25/22, 17/25, 16/25).

Andrea Amato