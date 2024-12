Pallavolo Casciavola, assenze ed infortuni frenano la Verodol a Donoratico

Casciavola (Pisa), 15 dicembre 2024 - Una serata da dimenticare quella trascorsa a Donoratico dalla Verodol CBD Casciavola che rimedia la quarta sconfitta di fila, la seconda da zero punti, sul campo dell’ultima della classe. L’approccio a questa partita non era certo stato dei migliori sia per quanto riguarda l’aspetto emotivo maturato dopo una settimana difficile, sia per quanto riguarda il fronte degli infortuni con le assenze di Barsacchi e Centi in panchina per onor di firma e l’assenza di Ciampalini. A questo si è aggiunto anche l’infortunio occorso a Jessica Vaccaro in chiusura di secondo set, quando l’opposto rossoblù a rete è caduta sul piedi di un avversaria riportando una brutta contusione alla caviglia che sarà valutata nelle prossime ore da uno specialista.

Fino all’infortunio di Vaccaro la partita era in sostanziale equilibrio, con le padrone di casa che sono partire meglio rispetto al sestetto rossoblù sceso in campo con Lilli in regia, Vaccaro opposto, Bacherini e Bolognini centrali, Corsini e Messina schiacciatrici e Marsili libero. Dopo il 5/1 iniziale la squadra rossoblù ha rimontato punto su punto arrivando a condurre 19/18, ma nel finale si è nuovamente persa cedendo al secondo set point.

Ben diverso l’approccio nel secondo parziale, nel quale la Verodol è stata sempre al comando arrivando a conquistare un massimo vantaggio di cinque lunghezze. Nel finale le padrone di casa provano a rientrare ma, nonostante l’infortunio di Vaccaro, l’inerzia del parziale era dalla parte delle rossoblù che impattano il computo dei set, nonostante abbiano chiuso con il doppio palleggiatore in campo.

Nel terzo set, la Verodol è ridotta ai minimi termini in fatto di laterali, Melani entra in posto 4 e Corsini viene spostata nel ruolo di opposto, Tagliagambe ha solo liberi e centrali, oltre al palleggiatore da poter mettere nelle rotazioni dalla panchina, la Verodol tiene fino al 13/13, poi cede anche e soprattutto mentalmente e si arrende alle avversarie che festeggiano così la prima vittoria in campionato.

È un momento difficile in casa rossoblù, c’è da stringere i denti fino alla pausa natalizia poi la speranza è quella di recuperare le infortunate e poter iniziare un altro campionato. La fiducia è incondizionata sia nello staff, sia nella squadra, adesso l’auspicio è che la cattiva sorte si faccia da parte e lasci che sia solo il campo e le doti tecniche a parlare.

Donoratico vs Verodol CBD Casciavola 3-1 (25/22; 23/25; 25/20; 25/14)

DONORATICO: Ciurli, Fidanzi, Gili, Guerrieri, Lancioni, Magnani, Paparelli, Pasquadibisceglie, Pellegrini, Pistillo, Ripoli, Rosellini, Salvadori, Tammasini, Venturini. All. Achilli

VERODOL CBD: Bacherini, Barsacchi, Bolognini, Casarosa, Centi, Corsini, Di Pasquale, Lilli, Marsili, Melani, Messina, Panelli, Vaccaro. All. Alessandro Tagliagambe; II all Davide Rizza, Team Manager: Agostino Isca

ARBITRO: Stefano Torriani